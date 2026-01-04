Pep: Ozljeda Gvardiola ne izgleda dobro

Podijeli :

(AP Photo/Dave Thompson) via Guliver Image

Manchester City i Chelsea remizirali su 1:1 u derbiju 20. kola Premier lige. Momčad Pepa Guardiole povela je u 42. minuti golom Tijjanija Reijndersa, ali su gosti do boda stigli u samoj završnici susreta, kada je Enzo Fernandez u 94. minuti iz neposredne blizine pogodio za konačnih 1:1.

Susret je, nažalost, obilježila ozljeda Joška Gvardiola, koji je morao napustiti teren u 51. minuti. Hrvatski reprezentativac sudario se s Malom Gustom na sredini igrališta tijekom pokušaja Chelseaja da izađe u kontranapad, nakon čega je osjetio bol u desnoj nozi. Liječnička ekipa mu je pružila pomoć, no Gvardiol je odmah dao do znanja da ne može nastaviti utakmicu.

VIDEO / Pogledajte trenutak kada se ozlijedio Gvardiol: Nije mogao samostalno napustiti travnjak

Nakon intervencije liječnika nije uspio sam napustiti teren, pa su mu pri izlasku pomogli Reece James i jedan od klupskih liječnika Manchester Cityja. Umjesto njega u igru je ušao Abdukodir Khusanov. Nakon utakmice Pep Guardiola osvrnuo se na zdravstveno stanje hrvatskog braniča te nije bio optimističan.

„Vidjet ćemo kakva je situacija sutra, ali trenutačno ne izgleda dobro ni s Joškom ni s Diasom. Sutra ćemo znati više. Ozlijedio se i Dias. Nisam još razgovarao s liječnikom, ali ako Rubena nema na terenu, to znači da je osjetio neki problem“, rekao je Guardiola.