Pašalićev Orlando City izborio polufinale Leagues Cupa

Podijeli :

AP Photo/Phelan M. Ebenhack by Guliver

Leagues Cup, kontinentalno natjecanje na kojem igraju ekipe iz MLS-a i Lige MX polako se bliži svom kraju. U noći sa srijede na četvrtak odigrana su četvrtfinala u kojima su sve pobjede ostvarili američki predstavnici. Među njima je i Orlando City Marca Pašalića koji je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladao Tolucu.

Hrvatski reprezentativac ostao je u igri do 81. minute te nije sudjelovao u izvođenju kaznenih udaraca. Prvu priliku za pobjedu na penalima vidjeli smo u šestoj seriji kada je Tolucin Nicolas Castro promašio.

Meč-loptu tada ne koristi Ramiro Enrique, ali Orlando u sljedećoj seriji dolazi do nove. Juan Pablo Dominguez Chonteco promašuje udarac s bijele točke, a ovaj put je odgovornost za iskorištavanje meč-lopte preuzeo Pedro Gallese. Peruanski golman bio je siguran te je s ukupnih 6:5 na penalima odveo svoju momčad u polufinale gdje će igrati protiv Inter Miamija.

Osim Orlanda i Intera pobjede su ostvarile i preostale dvije američke momčadi, Seattle Sounders i Los Angeles Galaxy. Seattle je bio bolji nakon jedanaesteraca od Pueble dok je LA porazio Pachucu s 2:1, a jedan od pogodaka na utakmici zabio je i legendarni Marco Reus.