Pašalić zabio protiv Intera, ali onda se ‘ukazao’ – Lionel Messi

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Odlično je hrvatski napadač krenuo u novu MLS sezonu.

Inter Miami je u gostima kod Orlando Cityja slavio 4:2 u novoj sezoni MLS-a. No, nije sve krenulo bajno za Lionela Messija i društvo. Nakon samo 24 minute imali su dva gola zaostatka, a prvi je zabio hrvatski nogometni reprezentativac Marco Pašalić.

Pašalić je bio precizan u 18. minuti, potom i Martin Ojeda povećao rezultat na 2:0. No, onda je uslijedio preokret aktualnih prvaka Amerike.

Silvetti je u 49. minuti smanjio zaostatak, a samo osam minuta kasnije Lionel Messi vratio stvari na početak i poravnao na 2:2. Segovia je zabio za potpuni preokret, dok je Messi drugim golom na utakmici potvrdio pobjedu i postavio konačnih 4:2.

Pašalić je igrao do 79. minute.