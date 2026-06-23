‘Panamski nogomet nije potpuno profesionalan, igrači rade dodatne poslove’

Bivši panamski reprezentativac i jedan od najpoznatijih nogometaša u povijesti te srednjoameričke zemlje Julio César Dely Valdés rekao je da je razvoj nogometa u njegovoj zemlji posljednjih desetljeća bio golem, premda i dalje postoje ozbiljni infrastrukturni problemi.

“Razlika u odnosu na moje vrijeme je ogromna”, rekao je 59-godišnji Dely Valdés, nekadašnji napadač PSG-a, Ovieda i Malage, za novine El Pais. On tijekom Svjetskog prvenstva radi kao televizijski komentator.

Panama će protiv Hrvatske odigrati drugu utakmicu u skupini L nakon što je u prvom kolu poražena od Gane s 0-1 pogotkom primljenim u sudačkoj nadoknadi.

“Svidjelo mi se što je momčad željela imati loptu u svom posjedu. Šteta zbog tog pogotka. Nedostajalo nam je iskustva. Ako već nismo mogli pobijediti, nismo smjeli izgubiti”, rekao je bivši izbornik Paname.

Dely Valdés vodio je reprezentaciju u tri navrata, od 2006. do 2013. te ponovno 2019. godine. Kaže da je jedan od njegovih najvećih izazova bio promijenit pristup igrača, odnosno potaknuti profesionalizam.

“Morao sam mijenjati mentalitet nogometaša. Događalo se da igrač ne dođe na trening, a sljedeći dan se pojavi kao da se ništa nije dogodilo. To sam i sam doživljavao kao igrač”, rekao je.

Dodao je da su takve pojave danas znatno rjeđe, ali da se još uvijek mogu pronaći u domaćim klubovima.

Panamski nogomet, smatra, i dalje nije potpuno profesionaliziran.

“Samo četiri ili pet igrača u domaćoj ligi može živjeti isključivo od nogometa. Ostali moraju raditi dodatne poslove”, istaknuo je.

Kao najveće prepreke daljnjem napretku naveo je nedostatak infrastrukture i edukacije trenera u mlađim kategorijama.

“Nedostajali su nam tereni, objekti i kvalitetna obuka trenera. Neki klubovi imaju vlastite sadržaje, ali takvih je malo”, rekao je.

Dely Valdés napustio je Panamu početkom devedesetih godina i ostvario uspješnu europsku karijeru nastupajući za Nacional iz Montevidea, Cagliari, PSG, Oviedo i Malagu. S pariškim klubom osvojio je Kup pobjednika kupova 1996. godine.

Prisjećajući se svojih početaka, rekao je da su uvjeti danas neusporedivo bolji.

“Nekada gotovo da nismo ni trenirali s reprezentacijom. Nismo imali ni službenu opremu pa je svatko dolazio u svojoj odjeći. Danas je situacija potpuno drukčija”, kazao je.

Iako su bejzbol i boks tradicionalno vrlo popularni u Panami, smatra da je nogomet postao sport broj jedan.

“Panamci svih društvenih slojeva identificiraju se s reprezentacijom. Kada igra nacionalna momčad, stadion je rasprodan. To se ne događa ni u jednom drugom sportu”, rekao je.

Dely Valdés nikada nije nastupio na Svjetskom prvenstvu ni kao igrač ni kao izbornik, a aktualni turnir drugi je nastup Paname na svjetskim smotrama nakon Rusije 2018.

“Na prvo Svjetsko prvenstvo otišli smo uživati. Ovaj put pristup je drukčiji. Izbornik Thomas Christiansen promijenio je mnogo stvari i reprezentacija je napravila iskorak, premda je dobila vrlo tešku skupinu”, rekao je.

Panama će protiv Hrvatske, koja je u prvom kolu izgubila s 2-4 od Engleske, tražiti prve bodove na turniru. Ujedno će pokušati ostvariti prvu pobjedu u povijesti na svjetskim prvenstvima.