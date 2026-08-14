Nezaustavljivi Popovici treći put zaredom do zlata na 200 metara slobodno

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EIBNER/Tino HENSCHEL via Guliver Images

Sjajni rumunjski plivač, 21-godišnji David Popovici treći je put zaredom osvojio naslov europskog prvaka na 200 metara slobodno, on je i na EP u Parizu potvrdio kako je trenutačno dominantan na ovoj dionici.

Aktualni olimpijski pobjednik i svjetski prvak na 200m slobodno, Popovici je do trećeg kontinentalnog naslova stigao vodeći od početka do kraja utrke te je na cilj stigao s vremenom 1:44.15. Srebro je osvojio Litvanac Tomas Navikonis sa 1:44.55, dok je do bronce stigao britanski veteran James Guy, svjetski prvak u ovoj disciplini otprije još 11 godina, sa 1:44.87.

Mladi, 21-godišnji Čeh Miroslav Knedla iznenađujući je europski prvak na 50 metara leđno, on je u vrlo neizvjesnoj završnici s osobnim rekordom od 24.11 sekundi nadmašio velike favorite Klimenta Kolesnikova i Pavela Samusenka za jednu, odnosno tri stotinke.

Talijanska dugoprugašica Simona Quadarella (27) stigla je do svog 10. europskog naslova u karijeri, a drugog u Parizu. Nakon što je bila najbolja na 800 metara ranije ovoga tjedna, slavila je i na 1500 metara s vremenom 15:46.22. Za Quadarellu je ovo treći naslov na 1500m, nakon Glasgowa 2018. i Rima 2022. Kao i na 800m, srebro je osvojila Njemica Isabel Gose sa 15:49.31, dok je do bronce doplivala još jedna Njemica Maya Werner sa 15:52.50. Braniteljica naslova otprije dvije godine iz Beograda, Mađarica Vivien Jackl ovaj je put ostala bez medalje, četvrta sa 15:57.39.

Svjetska rekorderka na 200 metara prsno Jevgenija Čikunova najbolje je rasporedila snage u finalnoj utrci u toj disciplini te do europskog naslova stigla s vremenom 2:19.32, gotovo dvije sekunde zaostala je srebrna Britanka Angharad Evans sa 2:21.21, dok je broncu osvojila Irkinja Mona McSharry sa 2:22.43.

Na 100 metara leptir kod plivačica slavila je Belgijanka Roos Vanooterdijk sa 56.08 ispred Njemice Angeline Kohler sa 56.39 te Darje Klepikove sa 56.76.

U utrci mješovitih štafeta na 4×100 metara slobodno najbrži su bili neutralni sportaši sa 3:19.95, 14 stotinki zaostala je srebrna Nizozemska, a 85 stotinki brončana Italija.