Ovo su potencijalni Tudorovi nasljednici na klupi Juventusa

Cristiano Mazzi via Guliver

Talijanski prvoligaš Juventus u ponedjeljak je, dan nakon poraza od Lazija 0:1, raskinuo ugovor s hrvatskim trenerom Igorom Tudorom.

“Juventus objavljuje da je u ponedjeljak razriješio Igora Tudora dužnosti trenera prve momčadi, zajedno s njegovim trenerskim osobljem koje čine Ivan Javorčić, Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci“, priopćio je Juventus, koji je osmi u Serie A, šest bodova iza prvog mjesta nakon osam utakmica.

Tudorov mandat na klupi Juventusa, koju je preuzeo 23 ožujka kada je Thiago Motta dobio otkaz, tako završava nakon 218 dana.

Prema informacijama koje prenose brojni talijanski izvori, uključujući Fabrizija Romana i Mattea Moretta, najizgledniji kandidati za preuzimanje klupe su Luciano Spalletti i Raffaele Palladino.

Spalletti je slobodan od lipnja, kada je dobio otkaz na klupi talijanske reprezentacije, dok je Palladino na kraju prošle sezone 2024./25. sporazumno napustio klupu Fiorentine.

Rezervni trener Massimo Brambilla će voditi momčad na utakmici 9. kola protiv Udinesea u srijedu.