Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske za Sloveniju: Evo gdje i kako pratiti utakmicu

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 sati igra posljednju pripremnu utakmicu pred odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Suparnik Vatrenima bit će Slovenija, a igra se na stadionu Varaždina. Hrvatska je podsjetimo, u prošloj utakmici protiv Belgije izgubila 2:0 na Rujevici.

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Slovenija u ovaj susret ulazi oslabljena jer neće moći računati na svoju najveću zvijezdu Benjamina Šeška, koji je ozlijeđen.

Izbornik Zlatko Dalić je utakmicu s Belgijom označio kao pripremu za Englesku, dok je Slovenija test za susrete s Ganom i Panamom.

Hrvatska bi protiv Slovenije trebala zaigrati u formaciji s četiri igrača u posljednjoj liniji. Nova imena u prvom sastavu trebali bi biti Marco Pašalić i Ante Budimir, dok će odmor dobiti Luka Modrić i Martin Baturina.

Vjerojatni sastav Hrvatske protiv Slovenije:

Livaković – Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol – P. Sučić, Kovačić – Marco Pašalić, Modrić, Perišić – Budimir

Okršaj možete pratiti na Novoj TV. Sport Klub vam donosi tekstualni prijenos utakmice, kao i snimke najvažnijih trenutaka iz utakmice u realnom vremenu.