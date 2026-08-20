Španjolci: Barcelona je dala službenu ponudu za Livakovića, posao ovisi o samo jednoj stvari

Podijeli :

Marin Franov / CROPIX via Guliver

Katalonski Sport objavio je nove detalje o potencijalnom transferu Dominika Livakovića u Barcelonu.

Barcelona je, kako piše katalonski Sport, poslala službenu ponudu Fenerbahčeu za hrvatskog golmana, a sam Livaković s velikim entuzijazmom gleda na odlazak u Kataloniju.

POVEZANO Kakav posao: Livaković potpisuje za Barcelonu, a onda stiže na posudbu u Dinamo?!

Rasplet posla u potpunosti ovisi o financijskom fair-playu i proračunu za plaće. Golmanska pozicija u ovom trenutku nije primarni fokus sportskog direktora Deca, pa u klubu ne planiraju povlačiti rizične poteze. Ako Barcelona u idućim tjednima osigura potreban financijski prostor, posao će biti zaključen, dok u suprotnom neće ulaziti u nepotreban rizik.

Plan Katalonaca usmjeren je na srednjoročno razdoblje: budući da Wojciechu Szczesnyju ulazi u posljednju godinu ugovora, namjera je osigurati provjerenog golmana koji bi bio podrška Joanu Garcíji. Ideja Barcelone uključuje kupnju Livakovića te njegovu trenutnu jednogoodišnju posudbu u Dinamo, čime bi hrvatski reprezentativac zadržao natjecateljski ritam do dolaska u prvu momčad idućeg ljeta.

U cijeloj operaciji ključnu ulogu ima hrvatski agent Andy Bara, koji ima odlične odnose s Decom i Joanom Laportom te iza sebe već ima realizirane poslove poput transfera Danija Olma i Joana Garcíje. Konačan pravac posla odredit će isključivo Barcelonine financije.