Ousmane Dembele najbolji je igrač svijeta u 2025.!

Francuski reprezentativac i napadač europskog prvaka Paris Saint-Germaina, 28-godišnji Ousmane Dembele, dobitnik je ovogodišnje nagrade za najboljeg nogometaša u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA), dok je Španjolac Luis Enrique (PSG) dobio nagradu za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji.

Za svoj doprinos prošlosezonskim uspjesima PSG-a nagradu za najboljeg vratara dobio je Talijan Gianluigi Donnarumma, sadašnji čuvar mreže Manchester Cityja, a u najbolju momčad su uvrštena čak šestorica nogometaša koji su na Park prinčeva donijeli trofej pobjednika Lige prvaka te trofeje za prvaka Francuske i pobjednika domaćeg Kupa i Liga kupa. Osim spomenutih Dembelea i Donnarumme, u najboljoj jedanaestorici našli su se još Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes i Vitinha.

Osim šestorice sadašnjih i bivših igrača PSG-a, u najboljoj momčadi su se našli još kapetan Liverpoola Virgil van Dijk, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) te Barcelonin dvojac, Pedri i Lamine Yamal.

Ousmane Dembele je bio jedan od ključnih igrača u sjajnoj sezoni pariške momčadi, koja je uz sve pobrojane trofeje došla i do finala novoformiranog Svjetskog klupskog prvenstva, u kojem im je Chelsea oteo taj naslov. Osim toga, dinamični napadač je s francuskom reprezentacijom osvojio treće mjesto u Ligi nacija.

Dembele je u prošloj sezoni bio proglašen najboljim igračem Lige prvaka i francuskog prvenstva.

Nagradu za najbolju nogometašicu dobila treću godinu zaredom dobila je španjolska reprezentativka i igračica Barcelone Aitana Bonmati. Iako je s klubom poražena u finalu Lige prvakinja, a s reprezentacijom izgubila u finalu Europskog prvenstva, ova sjajna 27-godišnja vezna igračica je u oba natjecanja osvojila MVP nagrade.

Tako se izbor The Best FIFA poklopio s nagradom Zlatna lopta, koju su u rujnu također dobili Dembele i Bonmati.

Nagradu za trenericu godine dobila je engleska izbornica Sarina Wiegman, koja je s “Lavicama” došla do naslova europskih prvakinja te postala prva izbornica koja je triput vodila reprezentacije do nogometnog vrha Europe. S Nizozemskom je slavila 2019., a Englesku je prvi put na europski tron dovela 2022.

Ovo je nizozemskoj stručnjakinji rekordna peta nagrada za najbolju trenericu, a prethodno ju je osvajala 2017., 2020., 2022. i 2023. godine.