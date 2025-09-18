Otkriveno zašto Luka Sučić nije igrao za Sociedad u posljednjoj utakmici

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver Images

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić oporavio se nakon što u subotu, zbog povišene temperature, nije igrao za Real Sociedad u porazu 1-2 od Real Madrida.

Klub iz Baskije je objavio popis igrača koji konkuriraju za nastup u petak kod Betisa u petom kolu španjolskog prvenstva, a na njemu je hrvatski veznjak.

Sociedadova čestitka Sučiću razgalila navijače: Objavili su njegovu fotografiju u dresu Hajduka Dalić: Razgovarao sam sa Sučićem nakon popisa, nema nikakvih problema

Real Sociedad će u toj utakmici tražiti prvu pobjedu nakon dva remija i dva poraza.

“Sučić zbog povišene temperature nije igrao protiv Real Madrida. Taj dan je osjetio temperaturu pa je ostao doma“, rekao je Hini klupski glasnogovornik Jon Ander Munduate.

Sučić je u četvrtak normalno trenirao sa suigračima, među kojima je bio i hrvatski branič Duje Ćaleta-Car. Betis, koji će za tri mjeseca igrati protiv zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, prošli vikend je izgubio s 1-2 od Athletic Bilbaa.

Luka Sučić je prije deset dana napunio 23 godine, a nije bio pozvan u reprezentaciju Hrvatske koja je pobijedila s 1-0 Farske Otoke i s 4-0 Crnu Goru u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Dosad je upisao 17 nastupa za Hrvatsku, a prošle sezone su ga navijači Real Sociedada bili izabrali za najkorisnijeg igrača ekipe.