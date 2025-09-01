Dalić o transferu Livakovića: ‘Mora to riješiti ovih dana, nema puno vremena’

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver Images

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić komentirao je sve izvjesniji transfer Dominika Livakovića iz Fenerbahčea.

Pričalo se prvo o West Hamu, a sada se čini kako Girona drži ‘pole position’ za dovođenje Dominika Livakovića na kojeg očito više ne računaju u Fenerbahčeu s obzirom na dolazak Brazilca Edersona.

Dok Livaković napeto iščekuje što skoriji zaključak te priče kako bi se mogao posve koncentrirati na ciklus s reprezentacijom, izbornik Zlatko Dalić komentirao je njegovu situaciju.

“Vjerujemo u njega, ima našu podršku. To je tako u profesionalizmu, dolazi netko drugi. Situacija nije lagana za njega, ali poznavajući njega, on se cijeli život bori, no kratko je vrijeme da riješi svoju situaciju. Mi ga očekujemo da riješi to ovih dana, nema puno vremena, on ima našu podršku. On je naš prvi vratar i to ostaje”, poručio je Dalić za Novu TV.