Osvajaču SP-a sa Španjolskom zabranili ulazak u SAD: ‘Javili su mi da ne mogu na finale’

Bivši španjolski reprezentativac Joan Capdevila, koji je svojedobno igrao na poziciji lijevog beka, suočio se s problemom zbog kojeg se neće moći pridružiti suigračima iz zlatne generacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010. godine.
„Upravo su mi javili da ne mogu doći na finale s djecom jer mi je odbijena ESTA“, napisao je Capdevila, a potom dodao:
„Možete li mi pomoći s ovim? Nemate pojma koliko sam bio uzbuđen što ću gledati finale i navijati za dečke zajedno sa suigračima iz 2010. godine.“
Capdevila, jedini član početne postave u finalu protiv Nizozemske koji u to vrijeme nije igrao za ni Real Madrid ni Barcelonu (i nikada nije nastupao ni za jedan od ta dva kluba), ne može ući u Sjedinjene Američke Države jer su američke vlasti utvrdile da je prije deset godina igrao u Iranu.
Riječ je o humanitarnoj utakmici odigranoj u Teheranu, na kojoj su nastupile legende La Lige poput Claudea Makelelea, Gaizke Mendiete i Fernanda Morientesa. Upravo je taj nastup 48-godišnjem Capdevili stvorio probleme pri ulasku u SAD.
U svojoj je objavi označio američkog predsjednika Donalda Trumpa, španjolsko Ministarstvo obrazovanja, strukovnog obrazovanja i sporta te američkog državnog tajnika Marca Rubija.
„Ako mi itko može pomoći riješiti ovaj problem, bit ću mu zahvalan do kraja života“, poručio je Capdevila na kraju svoje molbe.
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