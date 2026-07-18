Ostvario je povijesni uspjeh plasmanom na SP pa ostao bez boda i otišao, a sada ima novi posao

Francuski nogometni stručnjak Sebastien Migne (53), koji je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu vodio Haiti, već je pronašao novi posao te je postao izbornik Gabona.

Migne je pomogao Haitiju kvalificirati se na prvo SP nakon 52 godine, ali je u skupini pretrpio tri poraza.

Za Mignea je ovo povratak u afrički nogomet jer je ranije već vodio Kongo, Keniju i Ekvatorijalnu Gvineju, a na prošlom SP u Katru je bio pomoćni trener u reprezentaciji Kameruna.

Haiti je grupnu fazu Svjetskog prvenstva završio na posljednjem mjestu skupine s Brazilom, Škotskom i Marokom s nula osvojenih bodova.