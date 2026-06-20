Brazil uvjerljivo slavio i izbacio Haiti sa SP-a

Peterostruki svjetski prvaci Brazilci pobijedili su u Philadelphiji Haiti sa 3-0, ostvarivši prvu pobjedu na prvenstvu nakon što su u prvom kolu remizirali protiv Maroka.

Haiti, koji nastupa na svom tek drugom Svjetskom prvenstvu, nakon debija prije 52 godine, držao se tek prvih 20 minuta. Brazil je u nastavku poluvremena zabio tri gola i već nakon prvih 45 minuta razriješio pitanje pobjednika. U nastavku susreta “Selecao” je imao još nekoliko prilika, ali više nije bilo golova.

Strijelci su bili Matheus Cunha (23, 36), Vinicius Junior (45+3).

Brazil je očekivano osvojio već unaprijed upisane bodove protiv slabašnog Haitija, no sve u taboru brazilske vrste je zabrinula ozljeda Raphinhe koji je izašao iz igre u 40. minuti.

Brazilski strateg Carlo Ancelotti je napravio dvije izmjene u odnosu na prvi susret. Danilo je ušao umjesto Rogera Ibaneza, dok je Igora Thiaga zamijenio Matheus Cunha.

Već u petoj minuti smo vidjeli primjenu novog pravila. Haićani su zaboravili na pravilo pet sekundi, vratar Placide nije ispucao loptu u propisanom vremenu, pa je Brazil dobio korner iz kojeg, na sreću vratara, nije bilo veće opasnosti.

Sedam minuta kasnije “Selecao” je zatresao suparničku mrežu, Raphinha je pogodio mrežu nakon lijepog dodavanja Brune Gimaraesa, no pogodak je poništen zbog zaleđa.

U 23. minuti sve je bilo regularno. Brazil je golom Matheusa Cunhe stigao do prednosti. Vinicius je probio po lijevoj strani i pucao iskosa, Placide je obranio, a jedan od braniča Haitija pokušao očistiti, no loptom je pogodio napadača Manchester Uniteda od kojeg se lopta odbila u mrežu.

U 36. minuti Cunha je zabio i drugi gol. Guimaraes je osvojio loptu na sredini terena, te uposlio Viniciusa, koji je asistirao za Cunhu, a ovaj izašao sam ispred vratara i pogodio za 2-0.

U posljednjim trenucima prvog dijela među strijelce se upisao i Vinicius. Lucas Paqueta je poslao sjajnu dugu loptu preko cijele obrane Haitija, Vinicius je pravovremeno utrčao i lako savladao Placidea.

U nastavku susreta Brazil je imao još nekoliko prilika, Cunha je uzdramo vratnicu, dok je Endrick u 78. minuti zatresao mrežu, ali iz zaleđa.

U prvom susretu iz ove skupine Maroko je pobijedio Škotsku sa 1-0 golom Ismaela Saibarija u drugoj minuti.

Nakon dva kola Brazil i Maroko imaju po četiri boda, Škotska je na tri, a Haiti je na nuli, čime je postao prva reprezentacija koja sigurno napušta natjecanje nakon grupne faze.

U zadnjem kolu, 24. lipnja igraju Brazil i Škotska, te Maroko i Haiti.