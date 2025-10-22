Vlasnik Šibenika u ogromnim problemima: Njegovom klubu prijeti propast, a njemu zatvor?!

Slučaj je preuzelo državno odvjetništvo, a Karajicu se tereti da je neodgovornim vođenjem i rizičnim odlukama doveo klub na rub financijskog sloma. Austria Klagenfurt, koja trenutačno nastupa u drugoj ligi, navodno duguje gotovo tri milijuna eura, uključujući neisplaćene plaće i komunalne obveze.

Nekad veliki dalmatinski derbi u otužnom okružju

Situacija podsjeća na onu u HNK Šibeniku, također u Karajičinu vlasništvu, gdje su igrači započeli štrajk zbog izostanka osnovnih uvjeta za rad. Austrijski mediji pišu da je Karajica odbio ponudu investitora, među kojima su bivši sportski direktor Matthias Imhof i poduzetnik Siegfried Stieglitzkoji, bili spremni preuzeti klub i podmiriti dugove.

Predsjednik kluba Robert Micheu izjavio je da mu je “sve to novo“ i da zasad ne može komentirati slučaj, dok Karajici prijeti do godinu dana zatvora ili novčana kazna.