VIDEO / Golman je već ležao na podu, a onda je legenda Brage promašila nemoguće!

Iako je postigao dva gola, Horta će ovu utakmicu pamtiti i po nevjerojatnom promašaju iz 17. minute. Nakon što je primirio udarac suigrača na kojeg je reagirao gostujući vratar, tako što je već legao na travu, Horta je s nekoliko metara pogodio samo vratnicu.

Bivši igrač Dinama Dario Špikić ušao je u igru u 70. minuti za Rio Ave, koji se nalazi na 14. mjestu s 20 bodova i čeka ga borba za opstanak.

Braga je na četvrtom mjestu s 39 osvojenih bodova.