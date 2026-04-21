Sterling ostao bez kluba: Nije zadovoljio očekivanja

(Photo by Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images) via Guliver Image

Raheem Sterling (31) napustit će Feyenoord po završetku sezone jer klub iz Rotterdama ne planira produžiti ugovor s bivšim igračem Manchester Citya i Chelseaja. Iako je stigao u veljači s velikim očekivanjima, tijekom kratkog razdoblja nije uspio opravdati reputaciju.

Suradnja između kluba i igrača završit će već u svibnju, nakon završetka sezone u Eredivisie. Sterling nije izborio mjesto standardnog prvotimca te je od dolaska odigrao tek 333 minute u prvenstvu. Iako je profesionalno prihvatio svoju ulogu, njegov učinak nije zadovoljio upravu koja je odustala od ideje o nastavku suradnje.

Trener Robin van Persie isprva je bio otvoren za mogućnost produljenja ugovora, no klub je kasnije promijenio stav. Sterling je pokazivao zalaganje na treninzima i u prijateljskom susretu protiv Excelsiora, ali nije uspio demonstrirati razinu kvalitete potrebnu za dugoročan ostanak.

Prema navodima nizozemskih medija, iako se trudio i davao maksimum, nije uspio ostaviti dovoljno snažan dojam na terenu. Do odlaska sredinom svibnja očekuje se da će odigrati još nekoliko utakmica.

Feyenoord u završnici sezone čeka zahtjevan raspored protiv Groningena, Fortune Sittard, AZ Alkmaara i PEC Zwollea u borbi za vrh ljestvice i plasman u Ligu prvaka. Momčad trenutačno drži drugo mjesto s minimalnom prednošću ispred najbližih pratitelja, pa Sterling ima vrlo malo vremena da ostavi značajniji trag prije odlaska.