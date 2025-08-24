Špikić ekspresno zabio u debiju, a onda mu je donedavni as Rijeke ‘ukrao’ pobjedu

Arouca je povela golom Josea Fontana, no Rio Ave je preokrenuo preko Claytona i Darija Špikića. Alfonso Trezza je u 75. minuti izjednačio, ali već minutu kasnije Clayton je drugim pogotkom vratio prednost gostima.

No konačnih 3:3 postavio je donedavni igrač Rijeke Nais Djouahra u 93. minuti lijepo pogodivši za drugi gol u sezoni.

Špikić je tako u debiju za Rio Ave zabio već tri minute nakon ulaska u igru. Ovog ljeta napustio je Dinamo, u čijem je dresu odigrao 146 službenih utakmica uz 20 golova i 15 asistencija, a s prijateljskima ukupno 179 nastupa i 25 pogodaka.

Dinamo je za njega inkasirao oko 600 tisuća eura, nakon što je Špikić odbio ponude poljskih klubova Jagiellonije i Rakowa.