Službeno: Objavljeno je tko će naslijediti Mourinha u Fenerbahčeu

AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Talijansko-njemački nogometni stručnjak Domenico Tedesco (39) novi je trener Fenerbahčea, objavio je turski velikan.

Tedesco je potpisao ugovor na dvije godine, a na klupi turskog sastava naslijedit će Portugalca Josea Mourionha koji je nedavno dobio otkaz.

Rođen je u Italiji, ali je njegova obitelj preselila u Njemačku kada je imao dvije godine i kasnije je dobio i njemačko državljanstvo.

Tedesco je svoju trenersku karijeru započeo u Erzgebirge Aueu, a nakon toga je vodio i Schalke, Spartak Moskvu i Leipzig.

U siječnju ove godine otpušten s mjesta izbornika belgijske reprezentacije koju je vodio od veljače 2023.

Fener se trenutačno nalazi na petom mjestu turskog prvenstva sa sedam bodova, pet manje od vodećeg Galatasarayja.