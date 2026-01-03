Rangersi slavili u Old Firmu iako su na poluvremenu bili u zaostatku

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell by Guliver

U jednom od najvećih gradskih nogometnih derbija na svijetu, 449. izdanju "Old Firma", Rangers je kao gost pobijedio Celtic sa 3-1.

Rangers sada ima 172 pobjede u međusobnim susretima, jednu više od najvećeg suparnika, dok je 106 utakmica završilo bez pobjednika.

Počelo je sjajno za domaćine. Celtic je poveo u 19. minuti golom Hyun-Jun Yanga i do kraja poluvremena zadržao je vodstvo. Međutim, Rangers je u nastavku okrenuo rezultat s tri gola.

Mladi 21-godišnji portugalski napadač Youssef Chermiti je izjednačio u 50. minuti, a devet minuta kasnije doveo je goste u vodstvo. Pobjedu Rangersa potvrdio je Mikey Moore u 71. minuti.

Celtic i Rangers su sada bodovno izjednačeni sa po 38 bodova, a ispred njih je tek Hearts sa 41 bodom i susretom manje.