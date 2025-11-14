Problemi u Turskoj: Petković prijeti tužbom klubu zbog neisplaćenih primanja?!

Hrvatski napadač zatražio je isplatu ukupno 650.000 eura – 200.000 eura bonusa za potpis i oko 450.000 eura zaostalih plaća te dao rok od 15 dana, uz prijetnju tužbom i odlaskom ako dug ne bude podmiren.

Nakon što je priča dospjela u medije, klub je isplatio bonus, no Petković i dalje čeka ostatak iznosa.

Iz Kocaelispora poručuju da će ostatak duga riješiti postupno, a očekuje se i novi sastanak napadača s čelnicima kluba.