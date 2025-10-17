VIDEO / Cvjetković za SK: Petković mora biti prvi napadač reprezentacije

Podijeli :

Na današnji dan prije 35 godina hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala prvu utakmicu pobijedivši na stadionu Maksimir pred 30 tisuća gledatelja Sjedinjene Američke Države 2:1.

U našoj emisiji Jutro SK tim je povodom gostovao Ivan Cvjetković, strijelac gola za 2:0 u toj povijesnoj utakmici. Uz sjećanja na tu utakmicu, našem Josipu Juraju Pajvotu otkrio je i što misli o potencijalnom povratku Brune Petkovića, kojem je menadžer, u reprezentaciju.

“Koliko ja znam on je u komunikaciji sa Savezom, s izbornikom. Ma nije on za širi popis, on je apsolutno najbolji na toj poziciji kad je zdrav. Sad je zdrav i daj mu Bože zdravlja i siguran sam u tom kontekstu da to tako nastavi, da isporučuje i da ‘nabilda’ brojke što sada radi na jedan način, ne smije nekad biti toliko i velikodušan. Apsolutno nekad mora biti sebičan. Kažem, konačno je zdrav, igra svaku utakmicu po 90 minuta što je možda nekad i previše, ali došao je u jednu ligu koja je teška, naporna, agresivna, brza i kvalitetna. Uopće ne sumnjam ukoliko nastavi ovako i bude zdrav da njemu poziv sigurno neće izostati.”

Cijeli razgovor pogledajte u videu iznad.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.