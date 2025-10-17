Petković se ozlijedio na treningu, poznato koliko će pauzirati

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Bruno Petković neće nastupiti za Kocaelispor u subotnjem susretu protiv Konyaspora u devetom kolu turske Superlige.

Hrvatski napadač ozlijedio je zadnju ložu na treningu u četvrtak, a nakon današnje procjene stručni stožer odlučio je ne riskirati s njegovim nastupom.

VIDEO / Cvjetković za SK: Petković mora biti prvi napadač reprezentacije

“Imamo neke igrače koji nedostaju. Petković neće biti s nama jer se ozlijedio na treningu. Igrači koji će izaći na teren dat će sve od sebe i nadamo se da će osvojiti 3 boda koja svi želimo”, rekao je trener Kocaelispora Selcuk Inan.

Petkovićeva momčad u prošlom je kolu upisala prvu pobjedu sezone i trenutačno zauzima 15. mjesto s pet bodova. Prema pisanju turskih medija, hrvatski napadač pauzirat će dva do tri tjedna zbog ozljede zadnje lože. Petković je ove sezone zabio četiri od pet golova Kocaelispora te je ubrzo postao i kapetan turske momčadi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.