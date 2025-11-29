Neymar kao u najboljim danima: Ignorirao upozorenje liječnika i predvodio Santos do važne pobjede

Nogomet 29. stu 202512:45 0 komentara
x2025xEurasiaxSportxImagesx via Guliver

Neymar je zabio gol i upisao asistenciju u pobjedi Santosa 3:0 nad Sport Recifom, važnoj u borbi za ostanak.

Unatoč problemima s koljenom i upozorenju liječnika da ne igra, kapetan je stisnuo zube, trenirao tijekom tjedna i predvodio momčad do ključnih bodova.

Iako je njegov nastup bio pod znakom pitanja, Neymar je krenuo od prve minute u 36. kolu prvenstva. Zabio je vodeći pogodak nakon brze kontre i sjajnog udarca u prvi kut, a kasnije dodao i asistenciju iz kornera.

Ova pobjeda donijela je Santosu prijeko potrebno olakšanje – s tri nova boda osigurali su da vikend završe najmanje na 16. mjestu, odmah iznad zone ispadanja, zahvaljujući boljoj gol-razlici od Internacionala.

Tablice omogućuje Sofascore

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet