Argentinski nogometni savez žestoko kaznio klub Juana Sebastiana Verona

Argentinski nogometni savez (AFA) žestoko je kaznio igrače i vodstvo Estudiantesa nakon što su okrenuli leđa igračima Rosarija tijekom špalira za prvaka.

Nogometaši Rosario Centrala nedavno su proglašeni prvacima Argentine za 2025. godinu nakon što je AFA promijenio pravila po završetku sezone. Naime, odlučeno je kako naslov prvaka pripada momčadi koja je osvojila najveći broj bodova u ovoj kalendarskoj godini, odnosno kada se svim sastavima zbroje bodove i osvojeni i u Aperturi i u Clausuri, početnoj i završnoj fazi sezone.

Po tom kriteriju Rosario Central je najbolji sa 66 bodova, četiri više od drugih Boca Juniorsa. Prema dosadašnjim pravilima, sastav s najviše osvojenih bodova samo je osiguravao nastup u Copi Libertadores sljedeće godine, dok su za naslov prvaka razigravali prvaci Aperture i Clausure.

Ta je odluka izazvala brojne kritike u Argentini, a igrači Estudinatesa su se odlučili na prosvjed. Uoči susreta protiv Rosarija, napravili su špalir za prvake, ali su im po izlasku iz tunela okrenuli leđa. Tim su potezom jasno pokazali kako nisu zadovoljni s odlukom tamošnjeg saveza. Estudiantes je bio jedini klub koji je javno izrazio svoje neslaganje s odlukom Profesionalne lige da za prvaka proglasi Rosario.

Međutim, čin iskazivanja njihovog neslaganja imao je i posljedice. Argentinski nogometni savez objavio je žestoke kazne za igrače i klub.

Jedanaest igrača koji su startali u susretu protiv Rosarija je suspendirano je na dvije utakmice, uz pojašnjenje da suspenziju mogu odslužiti u idućoj sezoni. Kažnjen je i predsjednik kluba Juana Sebastian Veron. “La Brujita” je suspendiran na šest mjeseci “iz svih aktivnosti vezanih uz nogomet, dok je klub kažnjen sa 83.000 dolara. Zanimljiva je i kazna za kapetana momčadi Santiago Nuneza, koji neće smjeti nositi kapetansku traku sljedeća tri mjeseca.

“Stav okretanja leđa prvaku šalje poruku o obezvređivanju sportskih postignuća drugih,” objavila je Disciplinska komisija dodavši kako je taj čin bio nemoralan.

Za AFA-u, ono što se dogodilo nadišlo je simboliku. Bila je to unaprijed smišljena akcija koja je potkopala bit sportskog priznanja.