Mourinho odbrusio medijima nakon kiksa protiv Jakirovića: ‘Zašto me pitate o protivnicima?’

AP Photo/Khalil Hamra via Guliver

Legendarni portugalski trener nije bio raspoložen na konferenciji za medije.

Fenerbahče je u susretu 32. kola turskog prvenstva odigrao 3:3 protiv Kayserispora kojeg vodi Sergej Jakirović i na taj način upisao veliki kiks u borbi s Galatasarayem za naslov.

Momčad bivšeg trenera Dinama povela je već u 7. minuti preko Ramazana Civeleka. Ipak, na predah se otišlo s 1:1. U 36. minuti Brazilac Talisca poentirao je za 1:1.

Odmah na početku nastavka, gosti su ponovo došli u prednost. Nakon ubačaja s desne strane napadač gostiju pucao je glavom i pogodio gredu, a lopta se nakon toga nesretno od nogu Dominika Livakovića odbila u vrata.

Nakon toga, Fenerbahče je uspio okrenuti utakmicu pogocima Allana Saint-Maximina (64′) i Talisce s bijele točke (79′). Tada se činilo kako će igrači Jose Mourinha upisati važnu pobjedu u borbi za naslov, no onda se ukazao Talha Sariarslan u četvrtoj minuti sudačke nadoknade te zabio za veliki bod momčadi Sergeja Jakirovića.

Ovaj rezultat je zbilja bio neočekivan, ne samo zbog pozicija na tablici i renomea ovih momčadi, već i zbog činjenice što je Kayserisporu nedostajalo devet igrača. Novinari su nakon utakmice upitali Josea Mourinha kako komentira brojne izostanke u Jakirovićevoj momčadi, ali legendarnom Portugalcu se nije svidjelo što mora pričati o protivnicima:

“Opet ste me pitali za to što je protivniku nedostajala nekolicina igrača, zašto me to pitate? Jesu li ovi ostali možda klinci koji su mlađi od 10 godina? Pa to su sve profesionalni igrači! Koja je vaša svrha? Imali ste tri pitanja, a dvaput ste me pitali za igrače koji im nedostaju. Oni koji su igrali umjesto njih bili su motivirani. Ako želite pričati o utakmici, pričajmo o utakmici!”, kazao je vidno nervozni Mourinho.