Mlađi brat Alena Halilovića ima novi klub

Dino Halilović (27) novi je igrač saudijskog drugoligaša Al-Taija, u koji je stigao iz mostarskog Veleža nakon dvije godine provedene u klubu.
Mlađi brat Alena Halilovića prve korake napravio je u Dinamu, a kao junior igrao je i za Udinese.
U karijeri je nastupao za Istru 1961, Lokomotivu, Rudeš, Esbjerg, Den Bosch, Sežanu te Velež.
Za mlađe selekcije Hrvatske upisao je ukupno 13 nastupa, od U16 do U20 reprezentacije, a prema Transfermarktu vrijedi 250 tisuća eura.
