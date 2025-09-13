Mlađi brat Alena Halilovića ima novi klub

Podijeli :

Guliver

Dino Halilović (27) novi je igrač saudijskog drugoligaša Al-Taija, u koji je stigao iz mostarskog Veleža nakon dvije godine provedene u klubu.

Mlađi brat Alena Halilovića prve korake napravio je u Dinamu, a kao junior igrao je i za Udinese.

Nizozemci: Haliloviću u posljednji trenutak propao transfer

U karijeri je nastupao za Istru 1961, Lokomotivu, Rudeš, Esbjerg, Den Bosch, Sežanu te Velež.

Za mlađe selekcije Hrvatske upisao je ukupno 13 nastupa, od U16 do U20 reprezentacije, a prema Transfermarktu vrijedi 250 tisuća eura.