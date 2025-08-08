Nizozemci: Haliloviću u posljednji trenutak propao transfer

Podijeli :

Peter Lous BSR Agency via Guliver

Ovo ljeto se čini izglednim odlazak Alena Halilovića iz Fortune Sittard.

Nizozemski portal Voetbal International donosi takvu informaciju i piše kako bi Halilović ovog ljeta mogao napustiti Fortunu Sittard, iako je njegov transfer u Qarabag propao u posljednji trenutak (trajanje ugovora bilo je prepreka).

Hrvatski veznjak želi otići nakon dvije sezone, iako je povremeno briljirao, njegov ukupni učinak na duže staze bio je ispod očekivanja. Ugovor mu istječe za godinu dana, pa ga Fortuna želi prodati dok još može dobiti odštetu. Spominje se interes iz Turske, Cipra, MLS-a i azijskih liga.

Kao razlog ranijem raskidu ugovora (vezan je i za sljedeću sezonu) navodi se da zarađuje puno novca, a ne donosi momčadi dovoljno da bi ga se isplatilo zadržati.

Prema podacima Capologyja, Halilović zarađuje godišnje bruto 300 tisuća eura. Za momčad Fortune to je srednji nivo plaće jer osam igrača ima viša primanja od Halilovića, a još trojica jednaka. Najveću plaću u klubu ima Edouard Michut, 22-godišnji francuski centralni veznjak, koji godišnje zarađuje bruto 680 tisuća eura.

U dvije sezone u Fortuni, Halilović je upisao 62 nastupa. Zabio je pritom sedam golova te šest puta asistirao.