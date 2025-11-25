Mislav Karoglan preuzima klub koji je šokirao Dinamo, surađivat će s četvoricom bivših hajdukovaca?

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Mislav Karoglan, bivši trener Hajduka, blizu je novog angažmana i mogao bi preuzeti kosovski Ballkani.

Prema informacijama Dalmatinskog portala, službena potvrda mogla bi uslijediti uskoro.

Ballkani je bez trenera od 19. studenog, kada je klub napustio Orges Shehi. Momčad trenutno drži drugo mjesto s 23 boda, tri manje od vodeće Prishtine. Ako Karoglan preuzme klupu, surađivat će s četvoricom bivših hajdukovaca u ekipi – Ivicom Batarelom, Elvisom Letajem, Arditom Deliuom i Bleartom Tolajem.

Pudar za SK: To da je Hajduku propao plan zbog vjetra mi je smiješno, a jedna stvar mi nije baš jasna

Inače radi se o klubu koji je u sezoni 2023./24. šokirao Dinamo u grupnoj fazi Konferencijske lige, slavljem 2:0 na domaćem terenu.

43-godišnji Karoglan je u prošlosti vodio Hajduk u dva mandata i Istru na početku sezone 2023./24., a posljednji angažman imao je u Sheriffu, gdje je osvojio Kup Moldavije.

Rođeni Splićanin u Hajduku je započeo kao pomoćni trener, a u prvom mandatu na klupi (kraj 2022. godine) odradio je 12 utakmica bez poraza. U drugom mandatu (listopad 2023. – travanj 2024.) skupio je 21 utakmicu s 12 pobjeda, četiri remija i pet poraza, ali loši rezultati u proljetnom dijelu sezone doveli su do njegovog odlaska.