Marcelo Brozović odlazi iz Saudijske Arabije i potpisuje za Interovog mrskog rivala?!

Marcelo Brozović (32) već nekoliko godina igra za Al Nassr, ali čini se da bi njegov boravak u Rijadu mogao uskoro završiti.
Iako je prihvatio veliku ponudu pri dolasku, pregovori o novom ugovoru zapeli su jer mu je klub ponudio značajno manju plaću od očekivane, što je hrvatski veznjak odbio. Zbog toga vodstvo Al Nassra navodno razmatra i mogućnost prekida suradnje.
Talijanski novinar Matteo Moretto piše da Juventus pažljivo prati razvoj situacije te bi Brozović već u siječnju mogao napustiti Saudijsku Arabiju, možda i po nižoj cijeni ili čak bez odštete. U Torinu bi ponovno radio s Lucianom Spallettijem, koji ga je u Interu pretvorio u jednog od najboljih veznih igrača na svijetu, a Juve ga vidi kao pojačanje u sredini terena.
Prije odlaska u Al Nassr, Brozović je sedam godina igrao za Inter i osvojio niz trofeja, dok je u Hrvatskoj nosio dres Hrvatskog dragovoljca, Lokomotive i Dinama. Za saudijski klub skupio je 97 nastupa, uz osam pogodaka i 20 asistencija.
Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 99 utakmica, osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, broncu na SP-u 2022. u Kataru te srebro u Ligi nacija 2023.
