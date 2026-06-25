Iskusni stoper postaje Jagušićev suigrač

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Guliver

Nizozemski stoper Stefan de Vrij (34), kojem ugovor s Interom ističe krajem lipnja, karijeru će nastaviti u Panathinaikosu, objavili su talijanski mediji.

De Vrij u klub mladog Vatrenog Adriana Jagušića dolazi kao slobodan igrač, bez odštete. Dres Intera nosio je osam godina te je u 296 utakmica upisao 13 pogodaka i osam asistencija. Prije toga je četiri sezone proveo u Laziju, a karijeru je počeo u Feyenoordu.

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Nizozemski izbornik Ronald Koeman nije ga poveo na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku budući da je prošle sezone uglavnom sjedio na klupi za pričuve. Skupio je tek 17 nastupa u svim natjecanjima.

No, De Vrij ima bogato iskustvo u nizozemskoj reprezentaciji, za koju je skupio 79 nastupa te je upisao četiri pogotka.