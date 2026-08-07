VIDEO / Počela nam je ‘Cvajta’! Brekalo solidan u gostujućoj pobjedi Herthe kod Bochuma

Utakmicom Bochuma i Herthe počela nam je dugo očekivana sezona druge Bundeslige, popularne Cvajte.
Hertha je kao gost slavila kod Bochuma s 0:1.
Jedini pogodak na utakmici u 39. minuti postigao je Gronning na asistenciju Gourama.
Bivši hrvatski reprezentativac te nogometaš Hajduka i Dinama, Josip Brekalo igrao je do 86. minute.
Bochum je u nastavku imao više od igre, ali nije iskoristio svoje šanse.
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