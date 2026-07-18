Ibrahimović vidi svog favorita u finalu SP-a: ‘Vjerujem da ih mogu zaustaviti’

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

Zlatan Ibrahimović (44) već je donio svoju odluku, u nedjelju će na stadionu MetLife u East Rutherfordu naslov prvaka svijeta osvojiti Španjolska.

Gostujući kao stručni komentator na Fox Sportsu, Ibrahimović je istaknuo da očekuje kako će Španjolci nadigrati Argentince.

“Vjerujem da može zaustaviti i ovu Argentinu. Igrat će svoj nogomet, dominirati posjedom, a Argentina nije momčad koja živi od kontranapada.”

Slično razmišlja i bivši engleski reprezentativac Michael Owen (46), koji smatra da je Španjolska tijekom cijelog prvenstva ostavila znatno bolji dojam.

“Argentina je imala dosta sreće na putu do finala… Mislim da je Španjolska bolja momčad i očekujem da će zasluženo osvojiti Svjetsko prvenstvo”, rekao je Owen.

Nekadašnji vratar Real Madrida i Kostarike Keylor Navas (39) prednost daje Argentini upravo zbog Lionela Messija.

“U ovako izjednačenom finalu teško je izdvojiti favorita jer obje reprezentacije imaju vrhunsku kvalitetu. Ali ako moram izabrati, biram Argentinu zato što ima Messija”, rekao je Navas.