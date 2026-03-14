Hrvat zabio prvijenac za belgijskog prvaka, donedavno je igrao četvrtu ligu

U susretu 29. kola belgijske Jupiler lige nogometaši Union St. Gilloisea su na domaćem terenu svladali Dender, posljednju momčad na ljestvici, s 2-0.
Time je Union SG potvrdio prvo mjesto na ljestvici. Ima 63 boda, odnosno, tri više od Club Bruggea kojeg trenira hrvatski strateg Ivan Leko.
Union SG je protiv Dendera postigao oba pogotka u drugom poluvremenu, a Dender je načeo 22-godišnji Mateo Biondić, hrvatski nogometaš rodom iz Njemačke. Biondić je pogodak dao u 59. minuti, a pobjeda je potvrđena u 80. minuti kada je Rodriguez bio strijelac za 2-0.
Bila je ovo prva utakmica Biondića u kojoj je bio u udarnoj postavi Union SG-a, a ujedno je postigao premijerni pogodak. U Union SG je Biondić došao ove zime iz njemačkog četvrtoligaša Eintrachta iz Triera.
