Brozović zabio u finalu saudijskog Superkupa, no to nije bilo dovoljno za trofej

Cristiano Ronaldo doveo je Al Nassr u vodstvo s bijele točke i pritom postigao svoj 100. pogodak za klub, čime je postao prvi igrač u povijesti s najmanje 100 golova u četiri različita kluba i reprezentaciji.

Ronaldo ispisao povijest: Ovo nikome još nije pošlo za rukom Brozović asistirao isključenom Maneu u pobjedi u polufinalu Superkupa

Franck Kessie izjednačio je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, a Marcelo Brozović sjajnim udarcem vratio prednost Al Nassru u 82. minuti. Ipak, Roger Ibanez sedam minuta kasnije donosi izjednačenje, a nakon penala trofej odnosi Al Ahli.

Za Ronalda je ovo bio treći poraz u finalima otkako nosi dres Al Nassra.