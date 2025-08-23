Brozović zabio u finalu saudijskog Superkupa, no to nije bilo dovoljno za trofej

Finale saudijskog Superkupa u Hong Kongu ponudilo je dramatičan dvoboj Al Nassra i Al Ahlija. Nakon 2:2 u regularnom dijelu, Al Ahli je bio bolji u raspucavanju penala i slavio 5:3.
Cristiano Ronaldo doveo je Al Nassr u vodstvo s bijele točke i pritom postigao svoj 100. pogodak za klub, čime je postao prvi igrač u povijesti s najmanje 100 golova u četiri različita kluba i reprezentaciji.
Franck Kessie izjednačio je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, a Marcelo Brozović sjajnim udarcem vratio prednost Al Nassru u 82. minuti. Ipak, Roger Ibanez sedam minuta kasnije donosi izjednačenje, a nakon penala trofej odnosi Al Ahli.
Za Ronalda je ovo bio treći poraz u finalima otkako nosi dres Al Nassra.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!