Ronaldo ispisao povijest: Ovo nikome još nije pošlo za rukom

U Hong Kongu je u 14 sati po hrvatskom vremenu počelo finale saudijskog Superkupa između Al Nassra i Al Ahlija u kojem je ponovno jedan od glavnih aktera bio legendarni Portugalac. Cristiano Ronaldo je u 41. minuti zatresao mrežu Edouarda Mendyja. Tako je došao do zanimljivog jubileja.
Naime, pogodak za 1:0 iz jedanaesterca bio je 100. Ronaldov za saudijski klub te je tako postao prvi igrač u povijesti nogometa koji je u četiri različita kluba postigao barem 100 pogodaka.
To mu je pošlo za nogom u Manchester Unitedu, Juventusu i Real Madridu.
Nažalost po Ronalda, njegova momčad ispustila je prednost jer je u šestoj minuti nadoknade Franck Kessie zabio za poravnanje.
