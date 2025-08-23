Ronaldo ispisao povijest: Ovo nikome još nije pošlo za rukom

Podijeli :

via Guliver

U Hong Kongu je u 14 sati po hrvatskom vremenu počelo finale saudijskog Superkupa između Al Nassra i Al Ahlija u kojem je ponovno jedan od glavnih aktera bio legendarni Portugalac. Cristiano Ronaldo je u 41. minuti zatresao mrežu Edouarda Mendyja. Tako je došao do zanimljivog jubileja.

Naime, pogodak za 1:0 iz jedanaesterca bio je 100. Ronaldov za saudijski klub te je tako postao prvi igrač u povijesti nogometa koji je u četiri različita kluba postigao barem 100 pogodaka.

To mu je pošlo za nogom u Manchester Unitedu, Juventusu i Real Madridu.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨ One more today in Super Cup final. 🇸🇦 pic.twitter.com/OpcNku4qtS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025

Nažalost po Ronalda, njegova momčad ispustila je prednost jer je u šestoj minuti nadoknade Franck Kessie zabio za poravnanje.