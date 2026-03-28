Bivši igrači Hajduka i Osijeka zabili u susretu u kojem je pucano čak 35 penala!

Al-Rayyan je sve do 85. minute gubio 3:1 od Umm Salala, no uslijedio je dramatičan preokret. U 84. minuti su smanjili na 3:2, a u posljednjim trenucima izjednačili na 3:3.

U regularnom dijelu utakmice Umm Salal je dobio penal koji je realizirao, dok je pobjednik odlučen tek nakon nevjerojatnih 34 izvedena jedanaesterca. Na kraju je Al-Rayyan slavio 17:16 i osigurao plasman u finale QSL Kupa.

Za Umm Salal su zabijali bivši hajdukovac Jean Evrard Kouassi, dok je bivši napadač Osijeka Antonio Mance u raspucavanju bio dvaput precizan s bijele točke.