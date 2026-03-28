Vinicius propušta okršaj s Hrvatskom?

AP Photo/Charles Krupa via Guliver

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti, kojeg u noći s utorka na srijedu čeka prijateljska utakmica s Hrvatskom, poručio je da ga nije poremetio poraz 1-2 od Francuske.

“Nismo zadovoljni zbog rezultata, ali taj nam rezultat govori što smo radili dobro, a što nismo“, rekao je Ancelotti na konferenciji za medije nakon utakmice s Francuskom.

“Dobro smo se natjecali do kraja, uz neke dobre prilike, nedostajali su nam bolji izlasci s loptom i veći oprez. Dakle, polovično sam zadovoljan“, dodao je u Bostonu gdje se igrala utakmica.

Nogometaši Brazila, peterostrukog svjetskog prvaka, doputovali su u Orlando. Na stadionu Camping World sučelit će se s Hrvatskom, koja je ondje svladala Kolumbiju s 2-1

“Možemo se natjecati s najboljim momčadima svijeta, bez ikakve sumnje“, poručio je Ancelotti, koji je godinama bio trener hrvatskom kapetanu Luki Modriću u Real Madridu.

U Brazilu imaju velika očekivanja od Svjetskog prvenstva koje počinje za nešto više od dva mjeseca u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nakon što je njihova reprezentacija na prošlom prvenstvu ispala od Hrvatske u četvrtfinalu na jedanaesterce.

“Gledajući utakmicu s Francuskom, nadmetali smo se s izuzetno snažnom momčadi, jako kvalitetnom, i to do samoga kraja pokušavajući pobijediti. Borit ćemo se za naslov svjetskog prvaka uz svu našu energiju“, odgovorio je 66-godišnji Talijan koji je na brazilskoj klupi nešto manje od godinu dana.

Protiv Hrvatske neće igrati Barcelonin napadač Raphinha jer se ozlijedio protiv viceprvaka svijeta Francuske. Napadač Vinicius Junior u subotu je vježbao u teretani, ali ne i na travnjaku s ostatkom momčadi, izvijestili su neki mediji. Brazilski nogometni savez nije ništa priopćio do objave ove vijesti.

Vinicius je ove sezone u 43 utakmice za Real Madrid zabio 17 golova i upisao 13 asistencija. Za Brazil je nastupio 46 puta tijekom karijere, ali je postigao svega 8 golova.

Ancelotti, upitan što nedostaje da Vinicius i Raphinha budu ključni kao u klubovima, odgovorio je: “Ništa“.

“Raphinha je igrao dobro, imao puno prilika, dobro se kretao bez lopte, a morali smo ga promijeniti zbog ozljede“, izjavio je.

“A Vini je uvijek opasan. Možda nije sada zabio, napadači ne zabijaju uvijek, ali obojica su odradila dobar posao“, zaključio je Ancelotti.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić rekao je u subotu hrvatskim novinarima da će Viniciusa braniči čuvati kao što su čuvali kolumbijskog napadača Luisa Diaza.

“Imamo svoj stil, kako smo igrali protiv Luisa Diaza, tako ćemo i protiv njega. Igrač je izuzetne kvalitete, moći, brzine i snage. Pokušat ćemo ga duplirati i zatvoriti”, izjavio je.

Neki brazilski navijači prizivali su tijekom utakmice s Francuskom povratak Neymara, kojeg Ancelotti nije pozvao jer smatra da ofenzivni igrač Santosa nije 100 fizički spreman.

“Sada moramo govoriti o onima koji su ovdje. A oni su dali sve od sebe, radili naporno te sam zadovoljan. Sada se idemo pripremiti za iduću utakmicu s Hrvatskom“, poručio je Ancelotti.