Bivši dinamovac velikom pobjedom u debiju uveo velikana u finale Kupa

xDavidxCatryx via Guliver

Bivši stoper Dinama, Jeremy Taravel (38), na spektakularan je način debitirao kao glavni trener Anderlechta.

U uzvratnoj utakmici polufinala kupa, njegova je momčad s uvjerljivih 4:0 na gostovanju pregazila Royal Antwerp, čime je nadoknadila poraz (0:1) iz prvog susreta i osigurala finale.

Anderlecht je dominirao od samog početka: Saliba je zabio već u prvoj minuti, Degreef je povisio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, a De Cat je u 47. minuti otklonio sve dvojbe. Konačni rezultat postavio je Augustinsson u završnici utakmice.

Hrvatski ljubitelji nogometa Taravela pamte po dvogodišnjem boravku u Dinamu (2014.-2016.), s kojim je osvojio tri naslova prvaka. Nakon umirovljenja, pekao je zanat kao pomoćnik Ivanu Leki u Standard Liegeu i Besniku Hasiju u Anderlechtu, a priliku na klupi belgijskog velikana dobio je nakon iznenadnog odlaska Edwarda Stilla u engleski Watford.