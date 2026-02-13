Kovačević: Želimo vratiti Istri za poraz u Puli

Podijeli :

Nakon remija bez pogodaka na Rujevici, vodeća momčad HNL-a Dinamo Zagreb, ponovno igra na domaćem terenu. U subotu od 15 sati na Maksimiru dočekuje Istru 1961, momčad koja mu je 9. studenoga na Aldo Drosini nanijela posljednji prvenstveni poraz (2:1).

Trener Dinama Mario Kovačević u najavi susreta istaknuo je kako je iza momčadi miran i kvalitetan tjedan rada te da je atmosfera u svlačionici pozitivna.

Mladi stoper Istre uoči Dinama: ‘Već smo im jednom uzeli bodove, ne vidim zašto to ne bi napravili i u subotu’

“Stanje u svlačionici je dobro, imali smo prilično miran tjedan. Radili smo najviše na onome što nam je nedostajalo na Rujevici. Dečki rade dobro, nemamo ozljeda i gotovo svi se vraćaju u konkurenciju, osim Bennacera. Očekujem tešku utakmicu, ali igramo na našem Maksimiru, gdje nas zanimaju samo pobjede”, izjavio je Kovačević.

Naglasio je i kako njegova momčad želi nastaviti dobre nastupe na domaćem terenu.

“Dobro smo otvorili proljeće, posebno na Maksimiru. Kod kuće smo protiv FCSB-a i Vukovara stvorili puno prilika i zabili sedam golova te tako želimo i nastaviti.”

Osvrnuo se i na kvalitetu Istre te podsjetio na njihov međusobni susret u Puli.

“Neće biti lako, Istra igra jako dobro i bori se za Europu. Pobijedili su nas u Puli, a svladali su Hajduk i Varaždin u gostima. Imaju dosta dobrih igrača, a ističu se Marešić, Prevljak i Lončar. Svjesni smo njihove kvalitete, ali vjerujem u naše dečke. Imamo veliki sportski motiv i želimo im vratiti za onaj poraz u Puli”, dodao je.

Govoreći o sastavu, trener nije želio otkriti konkretna imena.

“Vidjet ćemo, imamo još jedan trening, ali nemamo što kalkulirati. Uvijek govorim da nam je HNL najvažniji. Četvrtak i Genk su daleko, o tome ćemo razmišljati kasnije. O sastavu ćemo odlučiti nakon zadnjeg treninga”, izjavio je, pritom istaknuvši: “Drago mi je što je Lisica u punom pogonu i konkurirat će za sutrašnju utakmicu.”

Pred završetak prijelaznog roka osvrnuo se i na moguće promjene u kadru.

“Što se tiče odlazaka, ne bi ih trebalo biti, još ćemo vidjeti situaciju oko Nevistića. O dolascima nemamo ništa konkretno za reći, redovito komuniciram s ljudima u klubu koji su zaduženi za te stvari. Spreman sam na sve i zadovoljan sam igračima koje imam na raspolaganju. I sutra želimo pobjedu”, zaključio je Kovačević.