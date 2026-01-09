Osijek u Turskoj remizirao u prvoj pripremnoj utakmici pred nastavak HNL-a: Zabilo novo pojačanje

Podijeli :

NK Osijek

U petak navečer NK Osijek je započeo s pripremnim utakmicama u Turskoj Antalyji. Tamo je momčad Željka Sopića u prvoj utakmici igrala s turskim prvoligašem Istanbul Basaksehirom. Turci su u svojoj ligi u znatno boljoj poziciji nego što je Osijek u HNL-u, ali u ovom susretu nisu mogli svladati hrvatsku momčad te je utakmica završila s 1:1.

Turska ekipa povela je u 23. minuti golom Abbosbeka Fayzullaeva da bi krajem prvog poluvremena Samuel Akere, novo pojačanje Osijeka zabilo za 1:1. Akere je u siječnju došao iz Widzew Lodza, ekipa koju je nedavno vodio Osijekov trener Željko Sopić. U drugom dijelu nije bilo pogodaka te su Osijek i Basaksehir remizirali s 1:1.

Sljedeća utakmica za Osijek je na rasporedu 13. siječnja protiv mađarskog Gyora. Osijek je inače na posljednjem mjestu HNL-a, a prvu utakmicu nove polusezone odigrat će na Opus Areni protiv vodećeg Dinama. Taj susret igrat će se 25. siječnja.