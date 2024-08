Osijek se pojačava za Hajduk: Potpisao nekadašnji napadač Porta i Olympiakosa, igrao je u Ligi prvaka

Podijeli :

NK Osijek

Potaknuti lošim ulaskom u sezonu, u Osijeku užurbano rade na pojačanjima koja bi trebala popraviti bodovno stanje u poretku HNL-a.

Na Opus Arenu je stigao igrač zanimljivog životopisa, ističu iz Osijeka.

Jorge Santos Fortes Hernâni (33 godine) je krilni napadač, inače ljevak s više od 100 nastupa u jakoj portugalskoj ligi koji se iskazao igrajući i u ponajboljem grčkom klubu, a skupio je i dvadesetak utakmica u španjolskoj La Ligi.

Iskazao se prvo u Vitoriji Guimaraes (63 nastupa – 16 golova i 14 asistencija), a 2015. je došao u vrlo jaki Porto u kojem je odigrao 52 utakmice (7 golova, 4 asista) i potom otišao na posudbu u također uvijek ambiciozni Olympiakos gdje je zabilježio 26 nastupa (8 pogodaka, 7 ključnih dodavanja).

U oba je ova kluba osvajao titule državnog prvaka. Zatim se vratio u Vitoriju, da bi 2019. potpisao za Levante za kojega je nastupio u 23 susreta (3 gola).

Bio je i u Saudijskoj Arabiji, u tamošnjoj Al-Wehdi (28 utakmica/5 zgoditaka), a onda se još jednom vrlo kratko vratio u Španjolsku, tada u Las Palmas (5/0) iz kojega je prije dvije godine prešao u portugalski Rio Ave (39/2) čiji je dres nosio do kraja prošle godine. Posljednju je poslusezonu proveo u saudijskom Al-Najmu (15/3) nakon čega je u statusu slobodnog igrača. S Osijekom je potpisao ugovor na godinu dana i nosit će dres s brojem 27.

“Imam dosta iskustva, no ovo je sada nova stepenica za mene i želim nastaviti igrati na kvalitetnoj razini. Bio sam u dobrim i velikim klubovima, sada mi je drago što ću, vjerujem, uživati igrajući u Hrvatskoj. Nastojat ću pomoći momčadi da bude što bolja, to ovdje očekujem. A što se tiče osvajanja titula u Portugalu i Grčkoj, to je svakako bilo odlično iskustvo i za mene osobno”, rekao je Hernȃni.

Nastupajući za Porto i Olympiakos osjetio je čari igranja u Ligi prvaka u kojoj je participirao u 14 dvoboja.

“Da, to je posebno iskustvo za svakog igrača koji osjeti to zadovoljstvo. To je ono što želiš ostvariti kada kreneš igrati nogomet. Igrati na najvišoj razini za koju u tom trenutku moraš biti spreman. Utakmice s nekima od vrhunskih europskih momčadi svakako dobro dođu svima u karijeri. Inače, lige u kojima sam igrao su prilično različite, teško ih je uspoređivati. Svugdje je bilo zahtjevno, no mogu reći da su to bile uspješne godine za mene.”

Hernani je dodao:

“Naravno da sam motiviran, nastojat ću i ovdje biti što bolji i pružiti ono najbolje od sebe. Pričao sam sa svojim agentom i shvatio da dolazim u dobar klub. Stoga sam i prihvatio Osijekovu ponudu. Trenutno ne znam baš puno o hrvatskom klupskom nogometu, ali ću brzo saznati više o Ligi kroz utakmice koje ćemo imati. Idealna pozicija? Na desnoj strani se najbolje osjećam. Najviše sam utakmica odigrao u toj ulozi, iako ih je bilo dosta i na lijevom krilu. Ponekad je to bilo i na nekim drugim pozicijama, no primarno sam krilni napadač.”

S obzirom na to da je u Osijek stigao kao slobodan igrač, Hernani bi momčadi mogao biti na raspolaganju već u subotu u 5. kolu SuperSport HNL-a protiv Hajduka na Poljudu. Iako, vjerojatno još nije u adekvatnoj fizičkoj spremi.

Do kraja tjedna i početkom idućeg očekuje se još poneko novo ime u svlačionici Osijeka, koji nakon četiri kola domaćeg prvenstva ima samo bod, a već je i ispao iz kvalifikacija Konferencijske lige.