Olić okupio mlade Vatrene: ‘Vjerujem u ovu našu, moju momčad’

Izbornik mlade nogometne reprezentacije Hrvatske Ivica Olić rekao je u ponedjeljak da ga raduje što će uoči kvalifikacijskog dvoboja s Ukrajinom imati dosta vremena za pripremu te da vjeruje u pobjedu svoje momčadi.

“Najvažnije je da su svi igrači zdravi, da su svi na okupu s popisa. Jedva čekam da krenemo s treninzima. Imamo dosta vremena. U ovom ciklusu ponovno imamo jednu utakmicu. To je ono što me uvijek raduje, jer u ovom reprezentativnom okruženju jako malo tih treninga i vremena. Nadam se da će sve proći kako treba i da će svi spremni dočekati utakmicu”, rekao je izbornik Olić, pod čijim je vodstvom mlada reprezentacija započela ovaj kvalifikacijski ciklus odigravši 1:1 na gostovanju u Turskoj prije nešto manje od mjesec dana.

POVEZANO Dalić vratio Luku Sučića u reprezentaciju! Aktivirao i još jedan pretpoziv

O Ukrajincima Olić ima vrlo visoko mišljenje. Uostalom, prvi su u skupini zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi (4:0) na gostovanju u Litvi.

“Ukrajina je sigurno reprezentacija koja posljednjih godina iza sebe ima dobre rezultate. Uvijek imaju zanimljive mlade igrače, a sad je njihova prednost što nemaju puno stranaca s obzirom na situaciju u njihovoj zemlji pa u klubovima igra puno mladih.”

Ipak, izbornik ne smatra Ukrajinu izrazitim favoritom.

“Ukrajina, Hrvatska, Mađarska i Turska su reprezentacije koje se sve vide na prva dva mjesta. Radi se o izjednačenoj grupi. Vjerujem u ovu našu, moju momčad. Imamo jako dobre igrače, jako sam zadovoljan. Siguran sam da ćemo se dobro pripremiti i odigrati dobru utakmicu. Naravno, vjerujem u pobjedu. Svaka utakmica nosi određeni pritisak, kako igračima, tako i nama. Imamo dovoljno vremena da se dobro pripremimo. Ukrajina igra 10. listopada u Sloveniji protiv Mađarske, tako da ćemo ih vidjeti u drugačijoj utakmici od one koju su imali u prošlom ciklusu protiv Litve. Respekt – da, strah – ne”, poručio je Ivica Olić.

Osim dvoboja s Ukrajinom, mladu reprezentaciju do kraja kalendarske godine čeka još jedna kvalifikacijska utakmica, gostovanje u Mađarskoj 18. studenoga. Preostalih pet utakmica, dvije protiv Litve te jednu protiv Turske, Mađarske i Ukrajine, Olićevi izabranici će odigrati od ožujka do listopada sljedeće godine.