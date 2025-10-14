Olić: Naša kvaliteta je neupitna i stalna smo opasnost za protivnika

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je Ukrajinu 1:0 u Velikoj Gorici u utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Utakmicu je prokomentirao izbornik Ivica Olić.

“S obzirom da nam je ovo druga utakmica u skupini, vratio bih se na prvu utakmicu protiv Turske u kojoj smo remizirali gdje smo bili dobri, a uzeli samo bod. Dobro smo igrali, mučili smo se da bismo dali gol, ali smo zasluženo pobijedili i kvalitetnija smo momčad. Zadovoljni smo, ova tri boda bila su nam važna zbog ekipe i samopouzdanja. Dobra igra ne znači ništa bez rezultata. Ovog puta je bilo samo 1:0, ali me raduje da nismo primili gol. Moramo raditi na realizaciji”, rekao je Olić, pa se osvrnuo na strijelca jedinog gola, Leona Grgića, kojemu je ovo bio prvi pogodak u hrvatskom dresu.

“Grgić je talentirani napadač, dobro odrađuje svoj posao u oba pravca. Nalazi se u duelima, prima puno udaraca, mlad je dečko i vjerujem da će imati sjajnu karijeru ako ovako nastavi.”

Ova momčad je jača u odnosu na proljeće.

“Nećemo pretjerivati, ali nam je današnja utakmica potvrdila da imamo momčad i da smo se pojačali, imamo Tea Barišića na desnoj strani, Grgića u napadu, Pavlešića na golu. Krasi nas zajedništvo i to je bitno, kvaliteta je neupitna i stalna smo opasnost za protivnika.”

Na kraju se osvrnuo na ostale protivnike u skupini:

“Imali smo priliku vidjeti i Litvu i Mađarsku, dobili smo najsvježiju sliku svih momčadi. Imaju pojedince koji mogu riješiti utakmicu, zasluženo su uzeli bod i uz Litvu su momčad koja može naštetiti svakoj ekipi u skupini.”