Oglasila se Istra nakon rasističkog vrijeđanja: ‘Osuđujemo svaki oblik rasizma, a počinitelj će biti procesuiran u skladu sa zakonom’

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Deveto kolo HNL-a otvoreno je pobjedom Istre 1961 protiv Varaždina na Aldo Drosini, ali glavni događaj s utakmici nije vezan sa sportom, već s nečim potpuno drugačijim. Riječ je o rasističkom vrijeđanju stopera Varaždina Laminea Baa pred kraj utakmice.

Mauretanski stoper u 88. minuti je čuo ružne povike s tribina nakon čega je Patrik Pavlešić nakratko prekinuo susret. Utakmica se nastavila te je Istra sačuvala vodstvo od 1:0 i upisala pobjedu.

Oglasio se Lamine Ba nakon rasističkog vrijeđanja: ‘Nitko nije ponosniji od mene što sam crn’ Skandal u HNL-u: Utakmica Istre i Varaždina prekinuta zbog rasizma domaćih navijača

Nakon susreta oglasio se i klub čiji je “navijač” vrijeđao stopera Varaždina.

‘NK Istra 1961 najoštrije osuđuje svaki oblik rasizma i diskriminacije. Takvo ponašanje na našem stadionu nije i nikada neće biti prihvatljivo, naša politika je nulte tolerancije prema rasizmu. Zbog incidenta koji se danas dogodio od strane pojedinca, redarska služba promptno je reagirala i identificirala počinitelja, koji će biti procesuiran u skladu sa zakonom.

Stadion Aldo Drosina mjesto je zajedništva, poštovanja i jednakosti, a drago nam je što publika nije podržala ovakav oblik neprihvatljive komunikacije. Izrazito nam je žao što je ovakav izolirani slučaj zasjenio dobru atmosferu i pobjedu naše momčadi. Ispričavamo se igračima i svima koji su bili pogođeni ovim nemilim događajem.’