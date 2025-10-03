Skandal u HNL-u: Utakmica Istre i Varaždina prekinuta zbog rasizma domaćih navijača

Podijeli :

Foto: NK Varaždin

Prvi susret 9. kola SuperSport HNL-a između Istre i Varaždina, unatoč pobjedi domaće momčadi 1:0, zasjenio je neugodan incident koji se dogodio u samoj završnici utakmice.

U 88. minuti, kada je Istra imala prednost zahvaljujući pogotku Stjepana Lončara, s tribina su se začuli rasistički povici upućeni igraču Varaždina Lamineu Ba. Degutantna dobacivanja došla su sa zapadne tribine, a zbog incidenta je susret privremeno prekinut.

Sudac Patrik Pavlešić nakratko je zaustavio igru, no ubrzo je dao znak za nastavak, pa su preostale minute ipak odigrane uz kraću zadršku.

Iako je Istra na kraju upisala vrijedna tri boda, susret će ostati upamćen ponajprije zbog ovog sramotnog ispada s tribina, koji će zasigurno biti glavna tema nakon utakmice.