Od Bennacera do Lukakua: U Serie A u tijeku je velika rasprodaja

Mjesec dana prije početka nove sezone talijanski nogometni klubovi užurbano slažu igračku križaljku.

Službeni početak prijelaznog roka udaljen je tri tjedna, a pripreme su već u tijeku za sve momčadi.

La Gazzetta dello Sport je objavila zanimljiv tekst u kojem se navodi kako 100 igrača više nije u planovima svojih klubova. Popis je opsežan, a na njemu se nalaze imena poput Romelua Lukakua, Artema Dovbyka, Rubena Loftusa-Cheeka, Loisa Opende, Davidea Frattesija….

Aktualni prvak Inter navodno traži nove klubove za četiri igrača: Davidea Frattesija, Benjamina Pavarda, Kristjana Asllanija i Ebenezera Akinsanmira.

Juventusov strateg Luciano Spalletti je prekrižio šest igrača. Arthur, Juan Cabal, Nico Gonzalez, Michele Di Gregorio, Arkadiusz Milik i Lois Openda više nisu dio planova kluba.

Milan traži nove klubove za Davida Odogua, Filippa Terracciana, Warrena Bonda, prošlogodišnji igrač Dinama Ismaela Bennacera, Rubena Loftus-Cheeka i Yunusa Musaha.

Novi trener Napolija Massimiliano Allegri ne računa na sedam igrača među kojima je i belgijski napadač Romelu Lukaku, te dansko krilo Jesper Lindstrom.

Nakon sezone pune uspona, ali uglavnom padova, Fiorentina ima šest igrača koji višak, među kojima su i talijanski napadač Riccardo Sottil, angolski napadač M’Bala Nzola, argentinski branič Matias Moreno.

U Romi više ne računaju na ukrajinskog napadača Artema Dovbyka, dok se u Atalantie trenutno viškom smatra jedino Nizozemac Mitchell Bakker, koji je rijetko igrao posljednje dvije godine zbog raznih fizičkih problema.

Najviše ih je za “otpis” u Caglariju gdje čak 11 igrača nije dio novog projekta. Na prodaju su Nicolo Cavuoti, Giuseppe Ciocci, Mateusz Wieteska, Nicola Pintus….

Como ima deset igrača koji nisu dio planova Cesca Fabregasa – Stefan Posch, Albert Dossena, Ali Jasim, Aliez Fadera….