Oboren je rekord postignutih golova na SP-u svih vremena

Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je prvenstvo s najviše postignutih golova u povijesti turnira tijekom utakmice Sjedinjenih Država u skupini D protiv Turske u četvrtak.

Američki reprezentativac Auston Trusty je zabio za 1:0 za SAD u trećoj minuti utakmice i to je bio rekordni 173. gol čime je nadmašen prethodni rekord od 172 pogotka, postavljen na Katru 2022.

Turska je zabila dva gola u prvom poluvremenu nakon Trustyjevog pogotka, podižući ukupan broj golova na turniru na 175.

Rekord je srušen u 59. utakmici Svjetskog prvenstva 2026. Za usporedbu, prethodni rekord od 172 gola postignut je u ukupnih 64 utakmica na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru.

Na Svjetskom prvenstvu 2026. odigrat će se 104 utakmice, 40 više od 64 odigrane na prvenstvu u Kataru 2022., nakon FIFA-inog proširenja broja sudionica s 32 na 48 momčadi.

“Premašivanje prethodnog rekorda od 172 gola Katara naglašava uzbuđenje i napadačku snagu koji su već učinili svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. tako nezaboravnim”, rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino na Instagramu.