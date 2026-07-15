Navijači Argentine izazvali nerede uoči polufinala SP-a

U jednom od gradskih parkova Atlante međusobno su se fizički obračunali argentinski navijači uoči polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske.
Povijesno rivalstvo ove dvije reprezentacije bio je razlog što je utakmica označena kao dvoboj visokog rizika, no u srijedu su sami argentinski navijači režirali izgrede. Susreli su se međusobno navijači San Lorenza i Huracana, klubova rivala iza argentinskog nogometa te je sve rezultiralo sukobom u parku i okolnim ulicama.
Policija je u Atlanti brzo reagirala, prekinula je izgrede te pritom uhitila nekoliko osoba.
U Atlantu, grad gdje će se odigrati polufinale s početkom u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu, doputovalo je puno više argentinskih nego li engleskih navijača. Mnogi Argentinci koji su doputovali nemaju ulaznice za utakmicu te će dvoboj pratiti u brojnim navijačkim zonama.
Za ogled Argentine i Engleske angažirano je skoro dvije tisuće policajaca, a po prvi puta na Svjetskom prvenstvu navijači će se usmjeravati na različite ulaze u stadion.
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