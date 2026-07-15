Vaha za N1: ‘Francuzi su zaprepašteni, uništili su ih stupidnost i sebičnost’

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Gost N1 televizije i Sport Kluba bio je legendarni nogometni stručnjak Vahid Halilhodžić. Iz svog doma u Dubrovniku, gdje se trenutačno odmara, pomno prati rasplet Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Nakon što se španjolska reprezentacija plasirala u finale svladavši Francusku 2:0 u Dallasu (golovima Mikela Oyarzabala u 22. minuti iz jedanaesterca i Pedra Porra u 58. minuti), Halilhodžić je u razgovoru s novinarom Sport Kluba Ivanom Mihovilom Klarićem ponudio svoju detaljnu i britku analizu.

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N1: Gospodine Halilhodžić, kako je u Francuskoj primljen poraz u polufinalu od Španjolske? Prije utakmice kotirali su kao favoriti.

“U francuskoj javnosti zavladalo je veliko razočaranje nakon ovog poraza. Španjolska javnost, a i cijela Francuska, zaprepaštena je igrom koju je prikazala francuska reprezentacija. Ne mogu shvatiti da jedna selekcija koja je do sada pružala dobre partije, pokaže takvu razinu igre. Ovo što su pokazali Španjolci pobjeda je kolektivnog pristupa. Francuzi su potpuno podbacili zbog svog egoizma, antipatije i manjka skromnosti. Kolektiv je bio apsolutno neophodan. Potpuno su promašili utakmicu. Nevjerojatno je da na takvoj razini, s tako dobrim igračima kao najbolja ekipa na Svjetskom prvenstvu, odigraju ovako, dok je ono što su Španjolci pokazali bilo iznad svih razina.”

N1: Francuska je po rosteru najjača reprezentacija na ovom Mundijalu i mnogi su stručnjaci smatrali da su neprikosnoveni favoriti. Je li vas iznenadio ovakav ishod polufinala?

“Da, iznenadio me. Način njihove igre, uz izuzetak dva ili tri igrača, pao je na nevjerojatno nisku razinu. Ta sebičnost i egoizam, posebno te četvorice napadača koji su do sada briljirali, da padnu na takav nizak nivo – to je nemoguće. Bilo je tu i malo stupidnosti, išli su stalno u iste akcije, što je naravno odgovaralo Španjolcima, tako da je njihova pobjeda i izvanredna obrana itekako zaslužena. Toliko su nadmašili Francusku da je to nevjerojatno. Španjolci su održali pravu lekciju iz modernog pristupa igri, dok pristup francuskih igrača nije bio dobar.”

N1: Spomenuli ste četvoricu napadača. Deschamps je prije utakmice donio zanimljivu odluku, stavio je Michaela Olisea na poziciju desetke, pa je Francuska krenula s četiri napadača i dva vezna igrača. Je li to bila pogreška?

“Do sada se to pokazalo jako dobrim. Briljirali su kao napadački kvartet koji oduševljava sve ljubitelje nogometa u Francuskoj. Sada vidim velike kritike na račun izbornika Deschampsa da su igrali previše ofenzivno. Međutim, vidjeli smo zgusnuti defenzivni blok koji su primijenili Španjolci, i po širini i po dubini. Francuzi nisu mogli imati brzu transmisiju prema napadu, a najopasniji su kad brzina njihove igre dođe do savršenstva. Španjolci su u svakom trenutku bili blizu da usporavaju te akcije. Francuzi su uporno i, kako sam rekao, stupidno pokušavali na isti način napraviti razliku, ali nisu uspjeli jer su Španjolci izlazili kao pobjednici u duelima. Nisu stvorili puno pravih prilika, što je nevjerojatno za tim koji ima takve napadače. Bilo je to na toliko niskoj razini da je sportska javnost u Francuskoj izuzetno nezadovoljna kako je reprezentacija izgledala.”

N1: S obzirom na tu stereotipnu napadačku igru, povlačilo se pitanje pozicije Kyliana Mbappéa. Je li to za njega prava pozicija ili bi Francuska izgledala bolje s pravom špicom, poput Matete, a s Mbappéom na krilu?

“Njegovo se korištenje do sada pokazalo izvanrednim jer je bio jako efikasan. Međutim, on je veliki individualac koji misli samo na sebe. On sam određuje svoje postavljanje – hoće li u centralnu poziciju ili prema lijevom krilu, gdje najviše voli igrati. Do sada mu nijedan trener nije uspio odrediti striktnu poziciju i manevarski prostor. On to radi po svojim vizijama, improvizira i traži prostor. Ne voli kontakt-igru, voli imati slobodu. Kad ne dobije loptu u sredini, izvlači se na lijevu stranu. Jučer mu nisu uspjeli dati dubinsku loptu jer je španjolski defenzivni blok bio izvanredno efikasan. Čim su Španjolci gubili loptu, radili su kontrapresing kako ne bi dozvolili brze kontranapade. S druge strane, Olise neshvatljivo loše odigra, Dembélé, koji je fenomenalan tehničar, izgubi toliko lopti u dodavanju i driblingu. Neshvatljivo je da takva selekcija s tolikim individualcima padne na tako nisku razinu u ovako važnoj utakmici.”

N1: Je li presudila tanka vezna linija Francuske? Dojam je bio da Španjolska ima potpunu kontrolu nad sredinom terena.

“Španjolci su jednostavno bili bolje organizirani. Imali su sjajnu utakmicu. Olmo je odigrao izvanredno. Tchouaméni je bio malo ozlijeđen pa njegovo postavljanje nije bilo na razini. Glavni defenzivni blok Francuza nije bio dobro organiziran, posebno zbog pozicije Mbappéa koji vrlo malo sudjeluje u defenzivnim akcijama i presingu. Ako počnete raditi presing s igračem manje, to je problem. Na ovakvoj razini, ako svi igrači istovremeno ne sudjeluju u vraćanju lopte, nemate šanse. Pogotovo protiv Španjolske koja je fenomenalna u posjedu. Njihova igra išla je s jednim ili dva dodira, a kad je trebalo ubrzati, sjajno su mijenjali ritam. Sam pristup svakog pojedinca bio je potpuno drugačiji. Kod Španjolaca je postojao taj kolektivni duh u oba smjera, a kod Francuza ga nije bilo uopće.”

N1: Dakle, kada podvučemo crtu, prelomio je kolektivni duh protiv francuskog egoizma?

“Upravo tako, tu ne treba puno filozofije. Pojedinačno su igrači Francuske izuzetno kvalitetni, ali ovo je kolektivni sport. Kad 11 igrača igra kolektivno, teško ih je pobijediti. Bez obzira na fenomenalnu individualnu kvalitetu koju posjedujete, ako kolektiv nije na najvišoj razini, ne možete dobiti utakmicu na Svjetskom prvenstvu.”

N1: Španjolci su primili samo jedan gol na ovom prvenstvu. Jeste li vidjeli nešto posebno u njihovim obrambenim postavkama?

“Nisu to samo četiri igrača u zadnjoj liniji. Svih deset igrača sudjeluje u oduzimanju lopte. Uvijek su dobro postavljeni i organizirani. Prostor između linija je bio tako zgusnut da nije bilo ni 10 metara prostora za protivnika da prođe. Ne možemo se ograničiti samo na obranu; Olmo, koji je ofenzivno nastrojen, odigrao je fenomenalno defenzivno sa željom da što prije vrati loptu. Kod drugog gola, koji je zapečatio sudbinu Francuske, vidjeli ste da je desni bek Pedro Porro probio po strani, odigrao izvanredan dupli pas i zabio. Svi sudjeluju u igri.”